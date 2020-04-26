Gaziantep'te pes dedirten görüntüler...Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler
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Gaziantep'te pes dedirten görüntüler...Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler

Gaziantep'te pes dedirten görüntüler.

26.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:46
Gaziantep'te pes dedirten görüntüler...Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler

Gaziantep'te pes dedirten görüntüler...Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler

GAZİANTEP - Türkiye'de korona virüsle mücadelede ciddi anlamda yol alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Gaziantep'in bir mahallesinde çekilen görüntüler 'pes' dedirtti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir mahallede vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, sosyal mesafe kuralı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı adeta çiğnendi. Çekilen görüntülerde sokaklarda dolaşanların ve kapıda önünde toplananların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Gaziantep'te pes dedirten görüntüler...Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler

Kaynak: İHA

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