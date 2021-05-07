Gaziantep'te pazar yerleri yeniden açılıyor

Gaziantep'te İl Hıfzısıhha Kurulu kararıla kapatılan pazaryerleri Cumartesi günleri saat 10: 00 ile 17: 00 arasında yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

Gaziantep'te İl Hıfzısıhha Kurulu kararıla kapatılan pazaryerleri Cumartesi günleri saat 10: 00 ile 17: 00 arasında yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 05.05.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 7923 sayılı genelgesi görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze -

meyve) zayi olmaması yönünde, Tam kapanma dönemi içerisinde 08 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında pazaryerlerinin açık olabilmesine, vatandaşlarımızın yaş sebze/ meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine karar verilmiştir. Kurulacak olan bu pazarlarda sadece yaş sebze/ meyve ile fide (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere) satılabilmesine, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi.

Açıklamada ise pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı pazar yerlerinin genişletilmesi, kontrollü giriş ve çıkışların sağlanması, tezgahlar ve vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması, yoğunluğun belli bir oranda tutulması için müşteri giriş çıkışlarının kontrol altına alınması, sebze ve meyvelere temas edilmeden poşetlenmesi, pazaryerlerinde gerekli, hijyen ve temizliğin sağlanması gibi tedbirlerin alınması için kaymakamlık, sağlık müdürlüğü, yerel idareler gibi kurumların da bilgilendirilerek, uyarıldığı da ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı