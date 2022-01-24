Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü - Haberler
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Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda park halindeki 30 araç hasar gördü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışında pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü. Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü. İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine giderek, ekiplerden bilgi aldı. Çatının çökmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.?


Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Gaziantep'te pazar yerinin çatısı çöktü, 30 araç hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, Güncel, Haber

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