Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası
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Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası

13.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:33
Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası

Gaziantep'te yol kenarında patlayıcı ve düzeneğinin ele geçirilmesine ilişkin yargılanan sanıklardan birine 17 yıl 6 ay, diğerine ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te yol kenarında patlayıcı ve düzeneğinin ele geçirilmesine ilişkin yargılanan sanıklardan birine 17 yıl 6 ay, diğerine ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Abduljabar Haıdr S. ve Nihat D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, 5 Kasım 2019'da kentin doğu girişindeki polis uygulama noktası yakınlarında boş arazide 3,5 kilogram patlayıcı ve düzeneğinin bulunmasıyla ilgili tır şoförü olan Abduljabar Haıdr S'nin Irak'tan patlayıcıyı Gaziantep'e getirerek Nihat D. ile birlikte ele geçirilen yere gömdüklerini belirterek, zanlıların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan Abduljabar Haıdr S'ye 17 yıl 6 ay, Nihat D'ye de 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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