Gaziantep'te patlamamış el bombası bulundu

El bombasının seyir halindeki bir motosikletten düştüğü ileri sürüldü

El bombası bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir motosikletten düştüğü ileri sürülen patlamamış bir adet el bombası bulundu. Büyük paniğin yaşandığı mahalleye sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından el bombası etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazinatep'in Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi Şehit Hasan Cevahir sokak içerisinde seyir halinde bulunan bir motosikletten düştüğü ileri sürülen bir adet patlamamış el bombası bulundu. El bombasının düştüğünü gören küçük bir kızın haber vermesi üzerine ise mahallede büyük panik yaşandı. Mahalledeki esnafın polise haber vermesi üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı sokağa bomba imha uzmanları da yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin yaptığı incelemede patlamadığını belirlediği el bombası etkisiz hale getirildi.

Bomba incelenmek üzere emniyete götürülürken, polis bombayı düşürdüğü ileri sürülen motosikletin peşine düştü.