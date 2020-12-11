GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu
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GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu

11.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:41

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde patenli gençlerin, trafikte seyreden iki otomobile tutunarak ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde patenli gençlerin, trafikte seyreden iki otomobile tutunarak ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, AA kamerasınca kaydedildi.

Gençlerin yolculuğu, sürücülerin durumu fark etmesiyle sona erdi.

Sürücülerden biri gençlere uyararak, seyir halindeyken kısa süreli bir tartışma yaşadı. Çevredekiler, kazaya davetiye çıkaran gençlere tepki gösterdi.

GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu
GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu
GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu
GAZİANTEP - Patenli gençlerin, seyir halindeki otomobillere tutunması tehlike oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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