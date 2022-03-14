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Gaziantep'te parktaki kamelya ve banklara zarar verildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te parktaki kamelya ve banklara zarar verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir parktaki birden fazla kamelya ve banklara zarar verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir parktaki birden fazla kamelya ve banklara zarar verildi.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri aldıkları ihbar üzerine yaptıkları incelemede, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi Parkındaki bazı kamelya ve bankların kırılmış bir kısmının ise yakılmış olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yazılı açıklamasında, söz konusu eşyaların halkon ortak malı olduğunu hatırlatarak, ""Unutmayalım kırılan her bank, yakılan her kamelya hepimizin ortak kullanım alanlarımızdır. Lütfen, ortak kullanım alanlarımız olan parklarımıza sahip çıkalım. Zarar verenler görüldüğünde 153 zabıta, polis ve jandarmayı arayalım." ifadelerini kullandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Haberler

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