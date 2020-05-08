Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu
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Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu

Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu
08.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:13

Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarına rağmen Gaziantep'in cadde, sokak ve parklarında iki farklı görüntü ortaya çıktı.

Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu

GAZİANTEP - Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarına rağmen Gaziantep'in cadde, sokak ve parklarında iki farklı görüntü ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs ile mücadele tüm ülke genelinde sürdürülürken insanlara ise zorunluluk olmaması durumunda ise sokağa çıkılmaması yönünde çağrı ve uyarılar da devam ediyor.

İlk bahar mevsiminin son ayı olan Mayıs ayı ile birlikte virüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesi ile Gaziantep'in cadde ve parklarında iki farklı görüntüler ortaya çıktı. Önceki yıllarda Ramazan ayında en çok tercih edilen yerlerden olan park ve bahçelerde bu yıl ise korona virüs ile başlayan sessizlik ve sakinlik hakim sürüyor. Park ve bahçelerin bomboş kalmasının sebebi ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlere getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çarşı ve pazarlar tıklım tıklım

Bahar mevsimini ve Ramazan ayını fırsat bile vatandaşlar ise çarşı ve pazarlara akın ediyor. Hafta sonları ve resmi bayram günlerine getirilen sokağa çıkma yasaklarını da bahane eden vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. İhtiyaçları nedeniyle çarşı ve pazarlara çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları ise dikkat çekiyor.

Gaziantep'te parklar boş kalırken, çarşılar ise tıka basa doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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