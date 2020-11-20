Gaziantep'te panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Gaziantep'te panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:46
Gaziantep'te panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın (40) kullandığı 27 MA 6213 plakalı panelvan araç, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Malik Bülbül (18) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bülbül, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bülbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu ve sürücü Ahmet A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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