Gaziantep'te pandemi sürecinde anne adaylarına 264 bin litre süt dağıtıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede koruyucu önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar sürdürülürken salgın sürecinde anne adayları unutulmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede koruyucu önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar sürdürülürken salgın sürecinde anne adayları unutulmadı. 'Anneye Süt Bebeğe Can' projesi çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ya da başvuru yapan gebeler için virüsün ülke genelinde etkisini sürdürdüğü yaklaşık 5 aylık süreçte toplamda 264 bin litre süt dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesince toplum sağlığına yönelik hayata geçirilen 'Anneye Süt Bebeğe Can' projesi kapsamında pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü'nün tespit ettiği veya başvuru yapan hamile anne adayları için üreticilerden temin edilerek sterilizasyon ve paketleme işlemlerinin ardından düzenli olarak 45 günde bir 12 litre süt, evlerine bırakılıyor.

Salgının başladığı 11 Mart tarihinden bu güne ise 6 araç ve 20 personel ile 63 bin kilometre yol kat edilerek 264 bin litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan 16 Aralık 2019 tarihinde işleyişe geçen projede, 37 bin 500 koli diğer bir deyişle 450 bin litre süt, anne adaylarıyla buluşturuldu. 18 araç ve 40 personelle 90 bin kilometre yol kat edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA