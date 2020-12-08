Gaziantep'te pandemi mağduru esnafa büyük destek
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Gaziantep'te pandemi mağduru esnafa büyük destek

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:06
Gaziantep'te pandemi mağduru esnafa büyük destek

Şahinbey belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle kapanan esnafa müjde niteliğinde bir karara imza attı.

Şahinbey belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle kapanan esnafa müjde niteliğinde bir karara imza attı. Belediye Şahinbey ilçesinde bulunan kepenk kapatan ve herhangi bir geliri olmayan ilçe esnafına bin 500 lira nakdi destek verme kararı aldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin adeta kabusu olan Korona virüs salgını tüm yurdu derinden etkilerken, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle birçok işyerinin kapanması esnafı zor duruma düşürdü. Esnafın zor duruma düşmesi üzerine Şahinbey belediyesi esnafı sevindiren can suyu olabilecek bir karara imza attı. Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey Belediyesi kepenk kapatan ve herhangi bir geliri olmayan ilçe esnafına bin 500 liralık nakdi destek verme kararı aldı.

Başvurular internet sitesi üzerinden

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf odaları ile yaptığı istişareler sonrasında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile işyerleri kapanan esnafa 1 bin 500 liralık destek vereceği müjdesini verirken para desteğinden faydalanmak isteyen esnaftan Şahinbey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmalarını istedi.

"Desteğimiz 86 milyon liraya ulaştı"

Esnafa daha önce bin TL destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yılbaşından bu yana 8 bin ailemize 5 bin lira nakdi yardım olmak üzere toplamda 40 milyon lira yardımda bulunduk. Ayrıca bu süreçte iş yerlerini kapatan çalışamayan esnafımıza da 6 ay önce 1 bin lira şuanda da bin 500 lira olmak üzere nakdi yardımda bulunuyoruz. Yılbaşından bu yana yaptığımız nakdi yardımların tamamı 46 milyon liraya ulaştı. Yine bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimize ve vatandaşlarımıza 40 milyon liralık gıda, temizlik gibi ayni yardımda bulunduk ve bu desteklerimiz devam ediyor. Sadece bunlarla sınırlı kalmayarak bu dönemde iş yerleri kapanan kiracılarımızdan kira almıyoruz. Yine iş yeri kapasitesi düşen iş yerlerimize de yüz de elli kira indirimi yaptık. Reklam vergilerini erteledik. Amacımız vatandaşımıza ve esnafımıza destek olmak. Yılbaşından bu yana vermiş olduğumuz destek 86 milyon liraya ulaştı. Bu dönem devam ettiği sürece Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Destek bizi memnun etti"

Pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf verilen destekten dolayı teşekkür ederek, "Koronavirüs salgınında oldukça zor günler yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz. Belediyemizin bizlere vereceğiz destek bizleri oldukça mutlu etti. Şahinbey Belediyesi bizlere daha önce bin TL destekte bulunmuştu. Verilen bin 500 TL ile yine iş yerimizin elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalarını ödeyeceğiz. Şahinbey Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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