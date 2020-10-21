Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

21.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:50
Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde pamuk hasadına başlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde pamuk hasadına başlandı.

Her iki ilçede toplam 10 mahallede gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarlanın durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, hasada ilişkin verdiği bilgide, Nurdağı'nda 4 bin 500 dönüm, komşu İslahiye'de ise 4 bin dönüm alanda pamuk üretimi yapıldığını söyledi.

Bu sezon dönüm başına yaklaşık 500 kilogram verim beklediklerini dile getiren Belpınar, üreticilerin topladıkları ürünleri Çukobirlik veya tüccarlara satacağını ifade etti.

İslahiye ilçesine bağlı Güllühüyük Mahallesi'nde 100 dönüm tarlada pamuk hasadı yapan Kazım Pala da bu yıl pamuğun altın yılını yaşadığını belirterek fiyat ve rekolte olarak çok memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz Işın Karaca
Spor Babel Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Eddie Newton
Daha Fazla Rus Eylül Leipzig Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te pamuk hasadı başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 15:48:40. #1.14#
title