Gaziantep'te palet fabrikasında yangın
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Gaziantep'te palet fabrikasında yangın

Gaziantep'te palet fabrikasında yangın Palet fabrikasındaki yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

28.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:15

Gaziantep'te palet fabrikasında yangın

Palet fabrikasındaki yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın Gaziantep Yukarı beylerbeyi mahallesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, içeride kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 ekip müdahale ediyor. İtfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gaziantep'te palet fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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