Gaziantep'te palet fabrikasında yangın Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında, kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 ekip müdahale ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA