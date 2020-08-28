Gaziantep'te palet fabrikasında yangın
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Gaziantep'te palet fabrikasında yangın

Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep'te palet fabrikasında yangın
28.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:45

Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında, kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 ekip müdahale ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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