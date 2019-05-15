Gaziantep'te özel müzeler tek tek kapanıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'teki özel müzeler, Müze şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle tek tek kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "müze" ibaresini kullanabilmek için Özel güvenlik görevlisi çalıştırma ayrıca arkeolog görevlendirilmesi gibi koşullar istemesi nedeniyle özel müzeler, zor günler geçiriyor. Özel müze sahipleri, bu şartları karşılayacak durumlarının olmadığını belirterek, müze ismini koleksiyona çevirdiklerini ifade etti. Bu kez de ziyaretçi sayılarının çok düştüğünü anlatan müze sahipleri, mevzuat gereklerini yerine getirmekte zorlandıklarını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Kapılarına kilit vurmak zorunda kaldıklarını belirten bazı müze sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

Önceden Dünya El Sanatları Müzesi ismiyle faaliyet gösteren daha sonra mevzuat şartlarından dolayı Müze ibaresini kaldırmak zorunda kalarak Özarslan Antika ve Sergi Salonu ismini koyan Hanifi Özarslan, "Müze ismini değiştirdikten sonra kimse burayı ziyaret etmiyor. Bize mahkemeden yazı geldi. Bizim arkelog ve Güvenlikçi çalıştırabilme gücümüz yok. Yıllardır bu şehrin turizmine hizmet ediyorum. Bütün eşyalarımı satma kararı aldım" dedi.

Müze değilde "Vüze" yazdım

Devri Alem Para Müzesi sahibi Esat Kaplan ise, "Mevzuat şartlarından dolayı Müzemin ismini Vüze koleksiyonu olarak değiştirmek zorunda kaldım. Müze ismi evrenseldir. Buraya gelen turistler müze ismine gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA