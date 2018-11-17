Gaziantep'te, 'Özel Kalem Müdürleri' Zirvesi

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği destekleriyle düzenlediği Özel Kalem Müdürleri Zirvesi'nin açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen programına Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yasir Durmuş, özel kalem müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. 18 Kasım tarihine kadar devam edecek olan zirvede, nasıl başarılı bir organizasyon planlanacağı, sorunlar ile baş edebilme yöntemleri, Özel Kalem Müdürlerinin iletişim ve ilişki yönetimi, dijital dönüşümün özel kaleme yansıması ve özel kalem ekibinin performans eğitimi konuşulacağı öğrenildi.

Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, Özel Kalem Müdürleri Platformu olarak 9 yıldan bu yana Türkiye'nin tüm illerinden arkadaşlarımızı aynı çatıda buluşturmaya çalıştık. Amacımız bir sinerji oluşturmak. Herkese en çok faydayı birlikte olursak veririz düşüncesi ile yola çıktık. Birlikte başarırız mottosu ile yola çıktık. 150 tane özel kalem müdürü arkadaşımız bizleri yalnız bırakmadılar. Güzel bir program olacak. İçeriği dolu dolu ve arkadaşlarımızın faydalanacağı bir program olacak diye konuştu.

Özel kalemin başarının anahtarı olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise, Özel kalem güvenilirliktir. Özel kalem başarının anahtardır. Bugün burada olmanız tesadüf değildir. Bugün bu salonda ülkemizin en iyi markalarının temsilcileri var. En başarılı yerel yönetimlerin müdürleri var. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemizdir dedi.

Öte yandan Gaziantep'te kültürel geziyle devam edecek zirve, değerlendirme ve sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlanacak.