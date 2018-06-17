Gaziantep'te Özel Hastanede Yangın! Dumandan Etkilenen 2 Hasta Can Verdi
Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 hasta hayatını kaybetti, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi.
Gaziantep'teki bir özel hastanede, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi. Hastanedeki 80 hasta ile 5 personel, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
AŞIRI ISINMADAN DOLAYI YANGIN ÇIKTI
Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.
HASTALAR AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNCE TAHLİYE EDİLDİ
Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakım ünitesindeki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 2 HASTA HAYATINI KAYBETTİ
Tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Özel NCR Hastanesinde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Özel hastaneler doğru düzgün denetlenmiyor denetlemeciler çayını çorbasını içip gidiyorlar, yoğun bakımlar özellikle denetlenmiyor 10 yataklı yoğun bakıma 16 hasta yatırıyorlar hem devleti dolandırıyorlar hem hasta sağlıyla oynuyorlar.özel hastane çalışanı olarak bunları söylüyorum elimizden bişey gelmiyor ama sadece olanları duyurmaktan başkaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Mutlaka ortaya çıkacaktır sebebi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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NE SANIYORSUN NIKLI % sana giren çıkan nedir hiç kimse konuşamaz mı bu ülkede beni tehdit etme gerici yobaz kirli zihniyet seni sen kimi tehdit ediyorsun gayet doğru yazdığım özel hastaneye git suratına bile tükürmezler seninde paran yoksa yobaz seniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölenlere Allahtan rahmet hastalara acil sifalar dilerim issalah cok can kaybi olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu olayda çaycı çorbayı sorumlu tutarlar patronlar hiç birşey olmaz patronlar yandaş zaten birşey olmaz o pisliklere birini henen bulurlar baş aktörler hiç birşey olmaz nelerini gördük duyduk türkiye burası olan garibana olur somayı kimse unutmadı karamanı kimse unutmadı sahtekarlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır