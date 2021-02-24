Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısı sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı
24.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:00
Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin acil servisinde tedavi gören kişinin yakınları, zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı.
Olayda 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Polis ekipleri saldırıyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak