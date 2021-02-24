Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısı sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı
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Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısı sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı

24.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:00
Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısı sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı

Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Gaziantep'te özel hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin acil servisinde tedavi gören kişinin yakınları, zamanında müdahale edilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olayda 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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