Gaziantep'te özel hastanede 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor
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Gaziantep'te özel hastanede 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor

20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:36
Gaziantep'te özel hastanede 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Gaziantep'te özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde 19 kişinin tedavi gördüğü Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangınla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor.

Başsavcı Vekili koordinesinde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen idari soruşturma da devam ediyor.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 11 hasta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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