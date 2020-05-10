Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltı

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltıGAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen hava destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen hava destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tanımlanan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sokakta uyuşturucu satan kişilerin isim ve adreslerini belirleyen ekipler, 20 adrese özel harekatçıların katılımıyla hava destekli eş zamanlı operasyon başlattı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı baskınlarda yapılan aramalarda; 1 kilo 300 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 550 gram eroin, 460 gram bonzai, 240 kök kenevir, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA