Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)
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Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.
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