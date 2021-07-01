Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
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Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

"Tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık"

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında elektrik kontağından yangın çıktığını ifade etti.

Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." dedi.

112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirterek, "Şu an için devam eden bir yangın yok. Duman tahliyesi sürüyor. Zaten hasta temaslı olabilecek bir yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.
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