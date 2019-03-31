Gaziantep'te Oy Kullanma İşlemi Saat 07.00'de Başladı

Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı

GAZİANTEP'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşlar, saat 07.00 itibari le oy kullanmaya başladı.

Kent merkezi ile Oğuzeli, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 1 milyon 227 bin 454 seçmenin bulunduğu kentte, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Seçmenler, oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte toplam 3 bin 773 sandık kuruldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Kaynak: DHA