Gaziantep'te Otopark Yangını

Gaziantep'te bir otelin otoparkında çıkan yangında 5 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir otelin otoparkında bulunan bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası 5 araçta hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.