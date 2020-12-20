GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı
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GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı

20.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:33
GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeditepe Mahallesi 85282 Nolu Sokak'ta Ö.F.Ö, bir otomobilin, oturdukları binanın otopark girişine park etmesi üzerine sürücüyü uyardı. Uyarı üzerine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, tabancayla Ö.F.Ö'ye ateş ederek aracıyla kaçtı.

Sesleri duyan çevredekiler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar olay yerinin yakınındaki apartmanda oturan 2 kişi, kan kaybı yaşayan Ö.F.Ö'ye kıyafetlerle tampon yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.F.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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