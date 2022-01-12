Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Abdullah K. (36) yönetimindeki 27 AAF 165 plakalı otomobil ile Hüseyin K.'nin (34) kullandığı 27 AGA 549 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

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