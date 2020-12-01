Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

01.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:01
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Suphi Erdinç (44) yönetimindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil ile Yılmaz Sönmezateş (30) yönetimindeki 27 AGT 596 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller uyarı yön levhaları ve bariyere çarparak durabildi. Kazada, sürücüler Suphi Erdinç ve Yılmaz Sönmezateş ile Sezer Bilgin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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