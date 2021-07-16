Gaziantep'te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü
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Gaziantep'te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep'te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 10. kilometresinde Ali Mustafaoğlu idaresindeki 06 BUP 447 plakalı otomobille Bekir Çiftçi yönetimindeki 23 AAD 084 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Çiftçi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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