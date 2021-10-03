GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AA - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 06 AV 76 11 plakalı hafif ticari araç ile Meltem F. (24) idaresindeki 27 AET 262 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı Kara Yolu'nun Gözlühüyük Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Meltem F'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

Sürücülerin yanı sıra araçtaki Vahide B. (44), İsmail A. (42) ve Medine A. (37) ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Meltem F. ağır olmak üzere diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
AA - Son Dakika Haberleri
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Demir Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 20:45:33. #1.17#