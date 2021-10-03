GAZİANTEP - Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 06 AV 76 11 plakalı hafif ticari araç ile Meltem F. (24) idaresindeki 27 AET 262 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı Kara Yolu'nun Gözlühüyük Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Meltem F'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

Sürücülerin yanı sıra araçtaki Vahide B. (44), İsmail A. (42) ve Medine A. (37) ildeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Meltem F. ağır olmak üzere diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.