Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Yiğit idaresindeki 27 SL 288 plakalı motosiklet ile A.G. yönetimindeki 34 ALS 11 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü A.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek