Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde F.G (34) yönetimindeki 34 RM 7902 plakalı otomobille İ.T (77) yönetimindeki 27 SP 479 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????????????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek