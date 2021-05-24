Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Barazi Caddesinden Fevzipaşa Mahallesi istikametine seyir halindeki Erdoğan G'nin kullandığı 27 AHD 548 plakalı otomobil ile Mehmet K'nın (48) kullandığı 09 S 4731 motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek