Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Barazi Caddesinden Fevzipaşa Mahallesi istikametine seyir halindeki Erdoğan G'nin kullandığı 27 AHD 548 plakalı otomobil ile Mehmet K'nın (48) kullandığı 09 S 4731 motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Prens Harry Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:14:57. #1.14#

title