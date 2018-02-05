Gaziantep'te otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün gece Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda bir otomobilin arkadan tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Dikici, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dikici'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zeynel Dikici (53) yönetimindeki 63 HL 071 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 10. kilometresinde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarpmış, kazada Dikici ve beraberindeki aynı aileden 5 kişi yaralanmıştı.