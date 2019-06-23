Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Latif Aslan (33), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Latif Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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