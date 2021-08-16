Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.B. yönetimindeki 27 ACV 661 plakalı otomobil, D400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Süleyman Şahin'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı.
Sürücü N.B, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu