Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

N.B. yönetimindeki 27 ACV 661 plakalı otomobil, D400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Süleyman Şahin'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı.

Sürücü N.B, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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