Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı

26.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:38
Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi Hatay Bulvarından O.S yönetimindeki 27 EC 153 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Faik Göçer'e çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Göçer, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Göçer yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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