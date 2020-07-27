Gaziantep'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hatay kara yolunun Hatay Bulvarı bölümünde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Halil Bekran'a (9) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Yaralanan Bekran, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için başlattı.

Kaynak: AA