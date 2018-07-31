Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekirbey Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Enes Kurtoğulları'na (15), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurtoğulları'nın cenazesi, Gaziantep Adli Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.