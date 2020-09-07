Gaziantep'te otomobilin çarptığı 15 küçükbaş hayvan telef oldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
07.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:02
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Musa Y'nin (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Hisar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçirilmek istenen Mehmet Ünlü'ye (60) ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada otomobilin çarptığı sürüdeki 15 hayvan öldü, 5 hayvan ise yaralandı.
Telef olan hayvanlar nedeniyle aksayan trafik, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
Kaynak: AA