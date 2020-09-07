Gaziantep'te otomobilin çarptığı 15 küçükbaş hayvan telef oldu
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 15 küçükbaş hayvan telef oldu
07.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:02

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Musa Y'nin (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Hisar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçirilmek istenen Mehmet Ünlü'ye (60) ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada otomobilin çarptığı sürüdeki 15 hayvan öldü, 5 hayvan ise yaralandı.

Telef olan hayvanlar nedeniyle aksayan trafik, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Kaynak: AA

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