Gaziantep'te Otomobili Gasbeden 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobili gasbeden 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan otoparktan bir otomobilin gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri, E.A, M.A. ve M.K'yi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Y'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve 7 dolu şarjör ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.