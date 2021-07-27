Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı

Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te seyir halindeki aracının içerisinde silahla havaya ateş açan sürücüye 48 bin 275 lira cezası kesildi.

Gaziantep'te seyir halindeki aracının içerisinde silahla havaya ateş açan sürücüye 48 bin 275 lira cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kentte seyir halindeki otomobilinden tabancayla havaya ateş eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerden tespit edilen sürücüyü yakalayan ekipler, şüpheliye 48 bin 275 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Diana Spencer Bülent Serttaş
Spor Muslera Balotelli Hakan Reçber Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:26:05. #1.16#

title