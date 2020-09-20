Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, otomobilden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

20.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:55

Gaziantep'te, otomobilden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alleben Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamarası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaları yer alıyor.

Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Rıdvan Korkulutaş
Rıdvan Korkulutaş
AA Editörü
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