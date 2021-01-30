Gaziantep'te otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Gaziantep'te otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

30.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:01
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde otomobil içerisinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıdaki güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, birçok suç kaydı bulunan A.K. ile C.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı, C.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bir otomobile girip, araçtan çaldıkları hoparlörle koşarak kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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