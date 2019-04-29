Gaziantep'te Otomobilden Hırsızlık İddiası
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi'nde otomobilde meydana gelen hırsızlık nedeniyle çalışma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen R.U.B. ve Ö.F.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA