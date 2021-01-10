GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

10.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:43

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

İncelemede hırsızlık olaylarına karışan kişilerin N.D. ve Y.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri adreslerinde yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin Atatürk Mahallesi'nde park halindeki otomobilin arka kapısını zorladığı, daha sonra ön kapıya yönelerek içeri girdiği ve teybi çalarak kaçtığı görülüyor.

GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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