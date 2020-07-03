Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suyabatmaz Mahallesi'ndeki otomobilden hırsızlık olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının N.G. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının otomobilin çevresinde keşif yapması ve aracın camını kırıp teyp ile değerli eşyayı çalması yer alıyor.

Kaynak: AA