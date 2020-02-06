Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki otomobilden hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, zanlının arka kapısını açarak girdiği otomobilden, çeşitli malzemeleri aldığı görülüyor.