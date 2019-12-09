Gaziantep'te otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi
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Gaziantep'te otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

09.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:14
Gaziantep'te otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

'in merkez ilçesinde, sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri 60.Yıl Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve 5,77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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