Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kartal yönetimindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 C 4156 plakalı minibüs Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
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