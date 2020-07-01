Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
01.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:43
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hayri K'nın (70) kullandığı 27 TA 069 plakalı otomobil, Güllühöyük Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve eşi Zekiye K. (70) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA